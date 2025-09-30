26,634.80
+11.92
(+0.04%)
26,685
-20
(-0.07%)
高水50
9,459.14
+5.02
(+0.05%)
6,371.61
+47.36
(+0.75%)
1,477.27億
3,881.01
+18.48
(+0.478%)
4,635.22
+15.17
(+0.328%)
13,536.92
+57.49
(+0.427%)
2,630.85
-2.19
(-0.08%)
114,312.5000
+0.5300
(0.000%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.2080
休市港股: 10月1日休市；滬深港通 (北向): 10月1日至10月8日休市；滬深港通 (南向): 10月1日至10月8日休市
