30/09/2025 10:51

【ＡＩ】OpenAI推出ChatGPT即時結帳功能，顛覆網購方式

《經濟通通訊社30日專訊》OpenAI周一（29日）宣布在ChatGPT中推出即時結帳功能。



OpenAI表示，將允許美國用戶直接透過ChatGPT，使用新的即時結帳功能進行購物，該功能由Stripe開發的AI支付協議提供支援。



分析指，新的ChatGPT購物功能是幫助OpenAI，從每周7億用戶中獲利的一大步，其中許多用戶目前無需支付與ChatGPT互動的費用，這一舉措最終可能會從傳統的谷歌搜尋廣告中，取得大量市場份額。



ChatGPT購物功能的推出，也可能顛覆電子商務，從根本上改變企業設計網站和向消費者推銷的方式。(rc)