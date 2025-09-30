30/09/2025 13:15

【外圍經濟】澳洲央行如預期維持利率在3.6厘不變，重申未來行動取決於經濟數據

《經濟通通訊社30日專訊》澳洲儲備銀行周二（30日）一如預期，維持基準利率在3.6厘不變，重申對前景保持謹慎，未來政策行動將取決於經濟數據。



央行貨幣政策委員會在聲明中指出，由於消費者需求出現復甦的跡象、通脹在部分領域可能具有粘性，以及勞動力市場狀況總體保持穩定，委員會認為維持利率不變是合適之舉。



消息公布後，澳元兌美元小幅升至0.6598，對政策敏感的三年期國債孳息率上漲2個基點，至3.58厘。



此前，一些經濟學家已將澳洲央行第四次降息的時機從11月份推遲到明年，主要因為勞動力市場仍然緊俏，並且通脹壓力可能再度上升。(rc)