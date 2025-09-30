26,722.21
+99.33
(+0.37%)
26,790
+85
(+0.32%)
高水68
9,495.45
+41.33
(+0.44%)
6,401.53
+77.28
(+1.22%)
2,158.00億
3,883.41
+20.88
(+0.541%)
4,641.48
+21.43
(+0.464%)
13,543.77
+64.34
(+0.477%)
2,633.52
+0.48
(+0.02%)
113,908.8800
-403.0900
(-0.353%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.2080
休市港股: 10月1日休市；滬深港通 (北向): 10月1日至10月8日休市；滬深港通 (南向): 10月1日至10月8日休市
大市成交
2,158.00億
股票
1,950.65億
(90.392%)
窩輪
89.03億
(4.125%)
牛熊證
118.32億
(5.483%)
即時更新：30/09/2025 14:31
可賣空股票總成交
1,266.10億
主板賣空
163.29億
(12.897%)
半日數據，更新：30/09/2025 12:40
資料由Binance提供
更新：30/09/2025 14:30
更新：30/09/2025 14:30
更新：30/09/2025 11:15
