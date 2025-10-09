09/10/2025 12:13

股票編號及名稱 新目標價 舊目標價 新評級 舊評級 紫金(02899) 41.80港元 37.70港元 買入 買入 山東黃金(01787) 47.00港元 31.00港元 買入 買入 招金礦業(01818) 37.10港元 23.70港元 買入 買入

《經濟通通訊社9日專訊》滙豐研究發表研究報告指出，金價已創新高並有望在年底前突破每盎司4000美元。該行認為，金價上漲主要受避險及風險規避買盤推動，美元疲軟、政策不確定性、對美聯儲獨立性的擔憂是主要因素。該行預計，2025年餘下時間的交易區間預計在每盎司3700至4050美元之間，2026年則在每盎司3600至4400美元之間。並指隨著未來12個月預期更多減息，黃金價格短期內將獲支撐。不過滙豐研究亦提醒，金價上漲存在一定風險，包括地緣政治風險降低、美元走強、加息預期改變等因素都可能影響金價表現。(jl)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。