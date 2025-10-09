09/10/2025 17:22

《外圍焦點》美聯儲主席鮑威爾講話，美國公布批發庫存等數據

《經濟通通訊社9日專訊》在人工智能(AI)投資熱潮，及聯儲局會議紀錄釋放鴿派訊號的雙重利好推動下，納指與標指昨日（8日）再度創下歷史新高。標普500指數升39.13點或0.58%，報6753.72點；納指升255.02點或1.12%，報23043.38點。道指微跌1.2點，報46601.78點。港股方面，恒生指數收市報26752，跌76點或0.3%，成交3868億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:15pm，加拿大央行高級副總裁羅傑斯發表演講。8:30pm，美聯儲主席鮑威爾在美聯儲理事會主辦的一場社區銀行會議上作開場講話；8:35pm，美聯儲金融監管副主席鮑曼講話並參加爐邊對話。11:00pm，歐洲央行執委連恩參加一場圓桌討論和問答活動。10日凌晨12:45am，美聯儲理事巴爾發表講話。1:00am，聖路易斯聯儲總裁穆薩萊姆就美國經濟和貨幣政策發表講話。



數據方面，今晚8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數；首次申請失業救濟金人數。10:00pm，美國公布8月批發庫存，月率料由0.1%逆轉至下滑0.2%；8月批發貿易月率升幅料由1.4%收窄至0.5%。(wa)