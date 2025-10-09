09/10/2025 07:51

核心摘要：

2025年10月8日，受AI投資熱潮及聯儲局鴿派信號影響，納指首破23000點至23043.38點，標普500升0.58%至6753.72點，聯儲局多數與會者預測年底前至少減息兩次。



事實要點：

▷ 納指收23043.38點（盤中新高23045.14點）

▷ 現貨黃金觸4059美元/盎司（歷史新高）

▷ 聯儲局多數預測年底前減息至少2次（每次0.25厘）

▷ 英偉達股價升2.2%（投資xAI並表態支持）

▷ 美元兌日圓升穿152.99（八個月新高）

《經濟通通訊社9日專訊》在人工智能（AI）投資熱潮，及聯儲局會議紀錄釋放鴿派信號的雙重利好推動下，納指與標指周三（8日）再度創下歷史新高，其中納指收市更首次突破23000點關口。標普500指數升39.13點，或0.58%，報6753.72點；納指升255.02點，或1.12%，報23043.38點。盤中納指與標指分別觸及23045.14點和6755.64點的盤中新高。不過，道指收市微跌1.2點，報46601.78點。市場對聯儲局9月份貨幣政策會議紀錄反應積極。會議紀錄指出，絕大多數與會者預計年底前至少會再減息兩次，每次0.25厘，約半數更預測會減息三次。*英偉達投資xAI升2.2%*英偉達(US.NVDA)收市升2.2%，成為推動科技股走強的主要動力之一。公司行政總裁黃仁勳確認，公司有份投資馬斯克旗下的人工智能初創企業xAI，並對其融資計劃感到非常振奮。黃仁勳的樂觀言論，提振整個AI產業鏈的投資者信心。AMD(US.AMD)升11.4%，特斯拉(US.TSLA)升1.3%，Meta(US.META)升0.7%，蘋果(US.AAPL)升0.6%。*黃金突破4000美元關口*現貨黃金與紐約期金雙雙突破每盎司4000美元的心理關口，現貨黃金盤中一度觸及4059美元的歷史新高，日內報4043美元，升1.5%。紐約期金一度突破4080美元關口，日內報4065美元，漲約1.5%。市場避險情緒升溫，推動美匯指數續升，一度觸及約99.06的兩個月高位。美匯指數報約98.88點，升幅約0.3%。在市場對日本財政健康狀況及未來貨幣政策方向的憂慮下，日圓匯價持續受壓，美元兌日圓升穿152的心理關口，創下八個月以來的新高。美元兌日圓匯率一度攀升至152.99的高位，日內報152.7，升0.5%。由於法國政局及財政狀況引發市場憂慮，引發避險情緒升溫，歐元兌美元匯價連續第三個交易日下跌，日內報1.1625，跌約0.2%。國際原油市場呈窄幅震盪格局。紐約期油價格上漲約0.9%，報每桶61.88美元左右。布蘭特期油上漲約1.1%，報每桶66.22美元。(jf)