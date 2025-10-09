直播中 : 開市Good Morning - 滙控擬溢價三成私有化恒生！港股呢輪調整未完？新股雲迹、軒竹生物抽唔抽？
--
--
(--)
26,882
+39
(+0.15%)
--
--
(--)
--
--
(--)
6.33億
3,882.78
0.00
(0.000%)
4,640.69
0.00
(0.000%)
0.000
(0.000%)
--
--
(--)
122,843.5600
-462.4500
(-0.375%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0612
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1066
推廣【精選產品4折】樂本健蟬聯醫護之選
恒生指數
--
--
(--)
期指
26,882
+39
(+0.15%)
國企指數
--
--
(--)
科技指數
--
--
(--)
大市成交
6.33億
股票
6.33億
(100.000%)
窩輪
--
(0.000%)
牛熊證
--
(0.000%)
即時更新：09/10/2025 09:04
可賣空股票總成交
1,418.51億
主板賣空
295.33億
(20.820%)
更新：08/10/2025 16:59
上証指數
成交：--
3,882.78
0.00
(0.000%)
滬深300
4,640.69
0.00
(0.000%)
深証成指
0.000
(0.000%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
122,843.5600
-462.4500
(-0.375%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0612
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1066
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
