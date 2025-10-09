09/10/2025 08:19

【外圍經濟】避險需求推升，現貨金隔夜一度突破4050美元

《經濟通通訊社9日專訊》在市場對美國聯儲局減息的強烈預期及美國政府持續停擺引發的避險情緒推動下，黃金價格再創歷史新高。現貨黃金與紐約期金隔夜雙雙突破每盎司4000美元的重要心理關口，現貨金更一度突破4050美元再創新高，金價自年初至今升幅已超過五成。



現貨黃金價格上破4000美元關口，盤中一度觸及4059美元的歷史新高，其後略有回落，在4035美元水平徘徊，日內報4043美元，升1.5%。紐約期金繼續上揚，一度突破4080美元關口，日內報4065美元，漲約1.5%。



美國聯邦政府進入第二周停擺，導致關鍵經濟數據延遲公布，市場無法準確評估經濟狀況，不確定性激增推高了避險需求。市場普遍預期聯儲局將於10月及12月會議上再度減息，以應對疲軟的勞動力數據和經濟下行風險，利好無孳息的黃金。俄烏衝突持續以及其他國際緊張局勢，持續刺激投資者的避險神經。(kk)