09/10/2025 08:27

【美國議息】聯儲局紀錄揭示內部分歧，鴿派憂經濟促年內再減息

《經濟通通訊社9日專訊》據美國聯儲局周三（8日）發布的9月份會議紀錄顯示，決策官員雖然普遍贊成當月減息，但對於年底前還應採取多大力度的寬鬆政策，內部存在嚴重分歧。



會議紀錄凸顯官員對勞動市場轉弱的憂慮加深，成為推動減息的主要理據，但部分官員仍對通脹風險和寬鬆的金融環境抱持審慎態度。



紀錄顯示，在對今年餘下時間的利率預測上，19名與會官員的看法幾乎平分秋色。被稱為「點陣圖」的利率預測顯示，最終以10票對9票的微弱多數，預計在年內剩餘的兩次會議上將再減息兩次，每次0.25厘。



會議紀錄也反映出更為激進的鴿派聲音。新任理事米蘭在該次會議投下唯一反對票，他主張更大幅度地減息0.5厘。(kk)