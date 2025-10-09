09/10/2025 13:44

【ＡＩ】英倫銀行警告：ＡＩ估值達科網泡沫頂峰水平，全球市場恐急劇回調

《經濟通通訊社9日專訊》英倫銀行金融政策委員會(FPC)發出警告，指全球金融市場大幅回調的風險經已增加。委員會指出，人工智能相關科技股的估值看似偏高，加上市場對美國聯儲局獨立性的看法可能出現轉變，這兩大因素或會觸發全球性的市場動盪。



根據英倫銀行最新發布的會議記錄，儘管全球宏觀經濟前景存在持續的重大不確定性，但風險資產的估值仍在上升，信貸息差收窄。委員會特別提到，股票市場估值顯得緊張，尤其是專注於AI領域的科技公司。部分回溯性的股票估值指標，甚至已達到科網泡沫頂峰時期的水平。



美國標普500指數中，市值最高的五家公司的佔比已接近30%，達到過去50年來的最高點，市場集中度不斷增加。這種情況令股票市場變得尤為脆弱，一旦投資者對AI前景的樂觀情緒降溫，便可能引發廣泛的拋售潮。



除了AI泡沫的潛在風險，委員會亦對美國的政治動向表示關注。報告指出，任何關於聯儲局獨立性的看法若出現突然或重大轉變，都可能導致美元資產價格被急劇重估，包括美國國債市場，並可能引發市場波動加劇、風險溢價上升及全球性的連鎖反應。(kk)