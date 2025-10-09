09/10/2025 08:45

2025年10月8日，美國納指首破23000點創新高，香港銀債獲37.18萬份認購達982億；美國制裁15家中企涉伊朗武裝無人機，台積電2奈米晶圓定價3萬美元，哈馬斯與以色列9日於埃及簽署加沙停火協議。



事實要點：

▷ 香港銀債獲37.18萬份認購達982億，發行額550億

▷ 納指收23043.38點創歷史新高，標普500升0.58%

▷ 美國制裁15家中企涉伊朗武裝無人機零件採購

▷ 台積電2奈米晶圓定價3萬美元，較3奈米增15-20%

▷ 哈馬斯與以色列9日埃及簽署加沙停火協議

2025年10月9日【要聞盤點】1、在人工智能投資熱潮及聯儲局會議紀錄釋放鴿派信號的雙重利好推動下，美國股市周三(8日)表現分化。科技股帶領納指與標指再度創下歷史新高，其中納指更首次突破23000點關口之上收市；道指則輕微收跌。市場普遍忽視聯邦政府持續停擺的政治僵局，焦點全在企業盈利前景與貨幣政策之上。道指收市微跌1.2點，報46601.78點；標普500指數升39.13點，或0.58%，報6753.72點；納指升255.02點，或1.12%，報23043.38點。盤中納指與標指分別觸及23045.14點和6755.64點的盤中新高。中國金龍指數升75點。日經期貨截至上午7時49分跌55點。2、據美國聯儲局周三(8日)發布的9月份會議紀錄顯示，決策官員雖然普遍贊成當月減息，但對於年底前還應採取多大力度的寬鬆政策，內部存在嚴重分歧。3、英倫銀行金融政策委員會(FPC)發出警告，指全球金融市場大幅回調的風險經已增加。委員會指出，人工智能相關科技股的估值看似偏高，加上市場對美國聯儲局獨立性的看法可能出現轉變，這兩大因素或會觸發全球性的市場動盪。4、美國樓市復甦的期望迅速降溫。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)最新數據，截至10月3日當周，美國置業及轉按的抵押貸款申請宗數連續第二個星期下跌。5、政府公布第10批銀色債券認購及配發結果，共收到約37.18萬份有效申請，認購總額達982.273億元，兩項數據均創歷史新高。本次銀色債券最終發行額定為550億元，較原定500億元的目標發行額有所提升。6、據市場消息透露，通義千問（QWEN）高管表示，阿里巴巴已成立內部機器人人工智能團隊。7、美國商務部宣布，將15家中國公司增列入出口管制的實體清單，理由是相關公司涉嫌協助採購美國製的電子零件，而該等零件最終被用於伊朗支持的武裝組織，包括也門胡塞武裝與巴勒斯坦哈馬斯所操作的軍用無人機上。8、台積電(US.TSM)的2納米製程，其定價策略趨於明朗。單片晶圓報價約為3萬美元，相較於3納米製程約2.5萬至2.7萬美元的價格，增幅約為15%至20%。此增幅遠低於市場先前傳聞高達50%的水平，平息了市場對成本飆升的憂慮。9、巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）已同意加沙停火協議。埃及開羅新聞頻道等媒體援引哈馬斯消息人士稱，以色列與哈馬斯雙方將於9日在埃及簽署該協議。另據巴勒斯坦《聖城報》消息，哈馬斯與巴勒斯坦各派別已就停火計劃達成一致，正式協議定於9日在埃及簽署。【焦點股】滙控(00005)、恒生(00011)- 滙豐控股擬溢價逾30%每股作價155元現金私有化恒生銀行AI板塊：阿里巴巴(09988)、百度(09888)、商湯科技(00020)- 英偉達CEO黃仁勳確認已投資馬斯克旗下人工智能初創公司xAI，並表示後悔未更早投資OpenAI阿里巴巴(09988)- 據報公司內部成立機械人團隊，進軍AI機械人市場港交所(00388)- 2025年9月平均每日成交金額3167億元，同比增長87%金礦股：紫金礦業(02899)、山東黃金(01787)、招金礦業(01818)- 金價繼續破頂，現貨價格高見4049.59美元機械人板塊：優必選(09880)、微創機器人(02252)、美的(00300)- 外媒指特斯拉因手部技術問題，放棄年內生產數千部人型機器人Optimus的計劃，將集中資源改善設計紫金黃金國際(02259)- 超額配股權悉數行使，額外集資逾37億元人民幣微創機器人(02252)- 圖邁腔鏡手術機器人訂單超過100台，裝機近80台綠城中國(03900)- 9月銷售額128億元人民幣，同比增長21%，首三季銷售額下跌7%德林控股(01709)- 獲570萬美元私募股權投資，用於RWA代幣化，涉持字節跳動長江生命科技(00775)- 黑色素瘤藥品業務與TCT合併，合併價值9.8億元，料收益逾3.9億元鷹君(00041)- 宣派特別股息，每持15股可獲1個朗廷(01270)股份合訂單位富豪國際(00078)- 擬出售九龍城富豪東方酒店，市場估值約15億元藥明合聯(02268)- 股東合全藥業配3030萬股籌集最多24億港元山高控股(00412)、眾安智慧生活(02271)- 因股權高度集中，兩公司被移出恒生指數系列，變動將於本月27日生效中國黃金國際(02099)- 將加入恒生香港中資企業指數，變動將於本月27日生效【油金報價】紐約期油下跌0.82%，報每桶62.04美元布倫特期油上漲0.96%，報每桶66.08美元黃金現貨下跌0.85%，報每盎司4007.15美元紐約期金下跌1.06%，報每盎司4027.45美元