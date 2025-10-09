09/10/2025 09:03

《宏觀脈動－吳永強》美國政府停擺的投資啟示

《宏觀脈動》截至10月8日，美國政府停擺已踏入第八日，暫時未見解決跡象。參考過去數次的停擺，能給予投資者甚麼啟示？



政府停擺在美國政壇並不罕見，早於上世紀70年代卡達(Jimmy Carter)執政期間和80年代列根(Ronald Reagan)任內，就曾多次出現停擺。而特朗普兩次總統任期期間，計及今次停擺，已經是第三次出現停擺。



美國政府對上一次出現停擺是在2018年，當時停擺天數最終長達35天，創歷史最長停擺紀錄。至於今次停擺至今第八天，雖然特朗普稱正就醫保問題與民主黨溝通，但參議院民主黨領袖查克．舒默(Chuck Schumer)發聲明否認與特朗普及其所屬的共和黨曾進行溝通，停擺僵局似乎未見突破。



參考對上四次美國政府停擺（1995年11月、1995年12月、2013年10月、2018年12月；2018年1月曾出現為期僅兩天的停擺，故未有計算在內），標普500指數在該四次停擺期內平均錄得3.4%升幅，而在停擺完結後一星期及兩星期後，亦分別能平均錄得0.4%和1.5%的正回報，顯示停擺對股市影響有限。



雖然風險資產未見特別受到影響，但投資者亦不忘增加投資組合的防守性，令黃金在對上四次主要停擺期間平均回報為0.7%。其中，在2018年12月停擺期間，黃金價格升幅更達3.8%。不過，金價在今次停擺期間暫時已升超過4%，預期短期出現回調的風險不低，尤其是當停擺僵局有所突破時，不排除資金會先行獲利離場。



而在債券市場方面，對上四次停擺期間，美國10年期國債債息平均只輕微下跌2.3點子，但若單看停擺天數最多的兩次，即在2018年12月的35天和1995年12月的21天，期內債息下跌幅度較大，分別有3.2點子和8.6點子，顯示停擺時間愈長，投資者避險情緒愈高。



根據預測市場平台Polymarket，市場押注美國政府停擺至10月15日甚或更後的時間，機率高達75%。整體而言，我們預期3星期或之內的短期停擺對投資市場影響不大，畢竟投資者在2018年已經歷過長達35天的停擺，料已有經驗應對。惟一旦停擺拖至超過3星期，風險資產或出現顯著調整的風險將會飆升。然而，只要今次停擺未有影響到美國聯儲局減息的步伐，回調反能為投資者提供趁低吸納的機會。《東亞銀行投資策略師 吳永強》



