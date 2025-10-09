26,767.57
-61.89
(-0.23%)
26,792
-51
(-0.19%)
高水24
9,548.70
+24.83
(+0.26%)
6,551.33
+37.14
(+0.57%)
1,501.44億
3,918.30
+35.52
(+0.915%)
4,709.26
+68.57
(+1.478%)
13,744.12
+217.61
(+1.609%)
2,677.44
+45.45
(+1.73%)
122,004.9900
-1,301.0200
(-1.055%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0759
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1160
恒生指數
26,767.57
-61.89
(-0.23%)
期指
高水24
26,792
-51
(-0.19%)
國企指數
9,548.70
+24.83
(+0.26%)
科技指數
6,551.33
+37.14
(+0.57%)
大市成交
1,501.44億
股票
1,329.81億
(88.569%)
窩輪
64.89億
(4.322%)
牛熊證
106.74億
(7.109%)
即時更新：09/10/2025 10:38
可賣空股票總成交
1,418.51億
主板賣空
295.33億
(20.820%)
更新：08/10/2025 16:59
上証指數
成交：6,151.80億
3,918.30
+35.52
(+0.915%)
滬深300
4,709.26
+68.57
(+1.478%)
深証成指
13,744.12
+217.61
(+1.609%)
MSCI中國A50
2,677.44
+45.45
(+1.73%)
比特幣
資料由Binance提供
122,004.9900
-1,301.0200
(-1.055%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0759
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1160
27
九月
嗇色園黃大仙祠｜中秋打卡熱點︰黃大仙祠巨型花燈 + 綵燈會路線圖攻略
大型盛事 節慶活動
嗇色園黃大仙祠｜中秋打卡熱點︰黃大仙祠巨型花燈 + 綵燈會路線圖攻略
推介度：
27/09/2025 - 12/10/2025
免費
25
九月
銅鑼灣維多利亞公園｜乙巳年中秋綵燈會
大型盛事 節慶活動
銅鑼灣維多利亞公園｜乙巳年中秋綵燈會
推介度：
25/09/2025 - 19/10/2025
免費
美元匯率-最大跌幅
KRW 美元/南韓圜
1,418.0500
-4.4700
-0.314%
TWD 美元/新台幣
30.4823
-0.0427
-0.140%
JPY 美元/日圓
152.5410
-0.1750
-0.115%
更新：09/10/2025 10:35
即將公佈經濟數據
德國-出口(月率)
即將公佈
09/10/2025 14:00
前值
-0.50%
市場預測
0.20%
德國-進口(月率)
即將公佈
09/10/2025 14:00
前值
-0.10%
市場預測
-0.50%
最新
