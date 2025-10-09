09/10/2025 15:53

【外圍經濟】馬斯克與X就1.28億美元遣散費與原推特高層和解

《經濟通通訊社9日專訊》馬斯克和X公司（原推特）已就1.28億美元的遣散費，與一些高層達成和解，這些高層聲稱馬斯克自2022年收購推特以來，一直未支付這筆費用。



包括前推特行政總裁阿格拉瓦爾(Parag Agrawal)、前財務總監西格爾(Ned Segal)、前法律總監加德(Vijaya Gadde)和前總法律顧問埃傑特(Sean Edgett)在內的高層，於2024年提出訴訟，稱馬斯克在被迫完成440億美元的收購交易，在2022年10月接管推特後，高階主管幾個小時內就被解僱，而一天後他們本可以獲得，2億美元的遣散費和已歸屬的股票選擇權。



美國加州北區法院的一項法院命令表明，雙方已達成和解，儘管該命令沒有詳細說明和解條款。(rc)