09/10/2025 13:06

中銀香港為多家香港及東南亞企業提供離岸人民幣貿易融資

《經濟通通訊社9日專訊》中銀香港(02388)積極參與香港金管局「人民幣業務資金安排」，啟動當日即作出首批資金安排，為中國石化、寳武資源、海信集團控股、天虹國際集團及英恒科技集團等多家企業在香港提供人民幣貿易融資；並通過中銀香港在東南亞的分支機構，分別為出海印尼的內地企業IGT Pointer及柬埔寨本地企業Chip Mong Group Co., Ltd提供相關服務。



中銀香港副總裁王化斌表示，企業依託香港「內聯外通」的獨特優勢，搭建出海平台以開拓全球市場。今年首三季度，中銀香港人民幣押匯業務量按年增長逾三成，反映企業在跨境經營中使用人民幣的需求顯著提升。今次金管局升級推出「人民幣業務資金安排」，不僅簡化金管局與銀行的交易方式，亦為企業提供更長的融資期限選擇，同時支持參加行通過同一集團的海外銀行機構，向企業提供人民幣貿易融資服務，令更多「走出去」企業受惠，為人民幣離岸市場注入新動力。



中銀香港作為中國銀行集團東南亞區域總部，在區域內構建了完善的跨境交易和服務網絡，馬來西亞、菲律賓及柬埔寨三家分支機構分別擔任當地的人民幣業務清算行，有八家分支機構直接參與人民幣跨境支付系統(CIPS)，深度服務人民幣離岸市場建設。未來中銀香港將持續為企業提供全面、專業、領先的人民幣服務，全力支持企業把握全球商機。(bi)