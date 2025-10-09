09/10/2025 18:45

工銀亞洲積極參與「人民幣業務資金安排」，推動離岸人民幣市場創新發展

《經濟通通訊社9日專訊》中國工商銀行（亞洲）作為香港離岸人民幣市場建設的重要參與者和推動者，積極響應金管局推出的「人民幣業務資金安排」。此安排於今日正式生效。該行同日確認首批人民幣相關交易，合作夥伴包括河鋼香港有限公司、浙能國際能源貿易（香港）有限公司、亞太森博（香港）貿易有限公司等涉及能源、金屬、造紙等重點戰略行業的貿易企業，以及中國工商銀行廣東分行、新加坡分行、迪拜分行等集團境內外重點機構大型客戶。



中國工商銀行（亞洲）助理行政總裁段夢澈表示，歡迎「人民幣業務資金安排」落地。該行特別迅速響應，憑藉於人民幣業務的豐富經驗和雄厚實力，充分發揮工銀集團境外業務旗艦的影響力及聯通作用，利用政策紅利，主動對接實體經濟融資需求，有效滿足企業跨境貿易資金周轉需求。將繼續致力讓香港離岸人民幣業務資金政策惠及全球客戶，拓展人民幣跨境使用場景，增強人民幣國際貨幣功能。(bi)