09/10/2025 19:00

《再戰明天》日本公布PPI，美國公布密大消費者信心指數

《經濟通通訊社9日專訊》日本公布PPI，及美國公布密大消費者信心指數，料為周五（10日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，歐洲央行副總裁德金多斯出席歐盟財長會議。周五本港時間9:40am，三藩市聯儲總裁戴利出席矽谷董事交流會對話活動。晚上9:45pm，芝加哥聯儲總裁古爾斯比在一個社區銀行家研討會上致開幕詞並主持討論。



*招金礦業公布業績*



數據方面，周五（10日）7:50am（本港時間．下同），日本公布9月生產者物價指數，月率料由下滑0.2%改善至升0.1%，年率升幅料由2.7%收窄至2.5%。10:00pm，美國公布10月密歇根大學消費者信心指數，料由55.1降至54。



在本港，明日公布業績的公司有:招金礦業(01818)等。(wa)