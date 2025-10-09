09/10/2025 11:38
《港元利率》港元拆息全線向下，一個月拆息連跌兩日，報3.52厘
《經濟通通訊社9日專訊》港元拆息全線向下，而與樓按相關的一個月拆息報3.52036厘，跌3.381基點並連跌兩日；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.5931厘，跌2.404基點。
隔夜息報3.41917厘，跌4.297基點；一周拆息跌8.042基點，報3.44631厘，兩周則跌6.155基點，報3.47321厘。長息方面，六個月拆息跌2.42基點，報3.41532厘，一年期則跌1.637基點，報3.37054厘。
港元匯價今日在7.7828-7.7788 之間上落，最新報7.7805。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.41917
|-4.297
|一周
|3.44631
|-8.042
|兩周
|3.47321
|-6.155
|一個月
|3.52036
|-3.381
|兩個月
|3.52607
|-4.339
|三個月
|3.5931
|-2.404
|六個月
|3.41532
|-2.42
|一年
|3.37054
|-1.637
