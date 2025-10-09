09/10/2025 09:19

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

保德信指出2025年全球AI資本支出持續增長，科技企業年度投資近4000億美元，預計至2030年累計達7萬億美元。美國Q2數據中心支出佔GDP增長35%，生產力中位數可提升30%，但當前AI收入佔比仍低且存閒置風險。



事實要點：

▷ 2030年全球AI累計支出估達7萬億美元（史上最大產業投資之一）

▷ 2025年科技企業AI投資近4000億美元（基礎設施建設）

▷ 2025Q2數據中心佔美GDP增長35%（下半年或超50%）

▷ 生成式AI應用可提升生產力中位數30%（基準1.8%對應50基點）

▷ 當前AI收入僅佔資本支出小部分（存閒置資產疑慮） More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道9日專訊》保德信(PGIM)固定收益副主席、首席全球經濟師兼全球宏觀經濟研究主管Daleep Singh就人工智能(AI)資本支出熱潮對經濟與市場的影響及其可持續性爭論作出評論。*美國數據中心資本支出佔比料續升，生產力具提升空間*OpenAI與AMD周一(6日)宣布合作，再次印證AI資本支出熱潮持續升溫，呈現拋物線式增長。目前，相關龍頭科技企業預計今年將投資近4000億美元，用於建設和訓練AI模型所需的基礎設施。預計到2030年，全球累計AI資本支出總額將高達7萬億美元，成為史上規模最大的產業投資之一。2025年第二季，美國實質GDP增長約1.5%，其中與數據中心相關的資本支出佔約35%，而這一比例於下半年可能攀升至50%以上。若考慮增長乘數和外溢效應，AI資本支出投資有可能媲美1990年代後期的生產力熱潮。有研究顯示，在應用生成式AI的情況下，生產力中位數可提升約30%。若以當前1.8%的生產力基準計算，相當於帶來50個基點的提升空間。*全球採用速度料持續加快，相關收入暫佔資本支出小部分*AI相關資本支出的激增，引發市場對這股熱潮究竟能否持續，還是最終會形成泡沫的爭論。從樂觀的方面看，需求主要來自高盈利、低負債且具市場主導地位的企業。此外，初步跡象顯示，鑑於固定資產已到位且部署邊際成本低，全球採用速度可望持續加快。另一方面，目前AI相關收入僅佔資本支出的一小部分，市場對於相關投資會否變成閒置資產仍有疑慮。此外，潛在的外溢效應也包括電價上漲和勞動力被取代的風險。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。