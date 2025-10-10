09/10/2025 09:24
【聚焦人幣】人幣中間價貶47點子，報7.1102，創近兩周新低
《經濟通通訊社9日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1102，較上個交易日跌47點子，創9月26日以來近兩周新低，較市場預測偏強逾380點，上個交易日報7.1055。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1102
|+47.00
|1歐元/人民幣
|8.2825
|-526.00
|100日圓/人民幣
|4.6648
|-1210.00
|1港元/人民幣
|0.9138
|+7.90
|1英鎊/人民幣
|9.5477
|-37.00
|1澳元/人民幣
|4.6927
|+166.00
|1紐元/人民幣
|4.1245
|+158.00
|1新加坡/人民幣
|5.4972
|-159.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8887
|-245.00
|1加元/人民幣
|5.1067
|-27.00
|1人民幣/林吉特
|0.5917
|-8.10
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.4219
|-2383.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4079
|-212.00
|1人民幣/韓元
|198.4900
|+157.00