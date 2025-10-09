26,796.58
-32.88
(-0.12%)
26,819
-24
(-0.09%)
高水22
9,563.22
+39.35
(+0.41%)
6,571.68
+57.49
(+0.88%)
1,532.46億
3,918.75
+35.97
(+0.926%)
4,711.30
+70.61
(+1.522%)
13,765.69
+239.18
(+1.768%)
2,679.00
+47.01
(+1.79%)
121,852.2100
-1,453.8000
(-1.179%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0759
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1133
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,796.58
-32.88
(-0.12%)
期指
高水22
26,819
-24
(-0.09%)
國企指數
9,563.22
+39.35
(+0.41%)
科技指數
6,571.68
+57.49
(+0.88%)
大市成交
1,532.46億
股票
1,360.83億
(88.800%)
窩輪
64.89億
(4.234%)
牛熊證
106.74億
(6.966%)
即時更新：09/10/2025 10:41
可賣空股票總成交
1,418.51億
主板賣空
295.33億
(20.820%)
更新：08/10/2025 16:59
上証指數
成交：6,267.76億
3,918.75
+35.97
(+0.926%)
滬深300
4,711.30
+70.61
(+1.522%)
深証成指
13,765.69
+239.18
(+1.768%)
MSCI中國A50
2,679.00
+47.01
(+1.79%)
比特幣
資料由Binance提供
121,852.2100
-1,453.8000
(-1.179%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0759
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1133
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

24
五月
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展 九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
展覽 文化藝術
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
推介度：
24/05/2025 - 24/05/2028
免費
23
一月
香港演藝學院｜林日曦年度癲喪喜劇《大反枱日》 香港演藝學院｜林日曦年度癲喪喜劇《大反枱日》
文化藝術 劇場
香港演藝學院｜林日曦年度癲喪喜劇《大反枱日》
推介度：
23/01/2026 - 08/02/2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00020 商湯－Ｗ00011 恒生銀行09988 阿里巴巴－Ｗ00005 滙豐控股00981 中芯國際00700 騰訊控股
股票
ETF
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
美元匯率-最大跌幅
KRW 美元/南韓圜
1,417.8000
-4.7200
-0.332%
SEK 美元/瑞典克朗
9.4152
-0.0141
-0.150%
TWD 美元/新台幣
30.4860
-0.0390
-0.128%
更新：09/10/2025 10:40
評論
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處