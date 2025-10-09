09/10/2025 08:52

【ＡＩ】阿里巴巴組建內部機器人AI團隊

《經濟通通訊社9日專訊》外電消息，阿里巴巴(09988)已組建內部機器人團隊，加入全球人工智能(AI)產品的競爭行列。



阿里巴巴旗下負責開發旗艦AI基礎模型的通義千問(Qwen)技術主管林俊暘，周三（8日）在社交媒體發帖稱，公司已經成立一個「機器人和具身AI小組」。



林俊暘表示，多模態模型正被轉化為能夠執行長時序推理任務的基礎智能體，這些應用理應從虛擬世界邁向現實世界。



阿里巴巴近期加快在AI與機器人領域的投資步伐，集團首席執行官吳泳銘9月底曾預測，未來五年全球AI投資規模可望達到4萬億美元。上月，阿里巴巴領投中國機器人初創公司「X平方機器人」(X Square Robot)金額達1.4億美元的集資。(ry)