09/10/2025 11:36
《神州拆息》收水14513億，Shibor隔夜跌5.7基點
《經濟通通訊社9日專訊》人民銀行公布，今日進行6120億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.4%。
公開市場今日有20633億元逆回購到期，即今日淨回籠14513億元。
本周公開市場將有26633億元逆回購到期，其中，今日(長假後首日)到期20633億元，明日到期6000億元。
人行9月30日預告，將於今日開展11000億元買斷式逆回購操作。數據顯示，10月有8000億3個月期買斷式逆回購到期，今日開展的11000億元買斷式逆回購操作，意味著10月3個月期買斷式逆回購加量續作3000億。
上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅1周向上，報價如下：
Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)
|期限
|Shibor(%)
|漲跌（基點/BP）
|隔夜
|1.3220
|-5.70
|1周
|1.4950
|+9.00
|2周
|1.5260
|-17.60
|1個月
|1.5670
|-0.30
|3個月
|1.5790
|-0.10
|6個月
|1.6380
|-0.20
|9個月
|1.6680
|-0.20
|1年
|1.6770
|-0.30
