直播中 : 開市Good Morning - 滙控擬溢價三成私有化恒生！港股呢輪調整未完？新股雲迹、軒竹生物抽唔抽？
26,802.03
-27.43
(-0.10%)
26,821
-22
(-0.08%)
高水19
9,565.29
+41.42
(+0.43%)
6,572.16
+57.97
(+0.89%)
1,534.41億
3,918.51
+35.73
(+0.920%)
4,711.75
+71.06
(+1.531%)
13,769.57
+243.06
(+1.797%)
2,679.00
+47.01
(+1.79%)
121,858.3200
-1,447.6900
(-1.174%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0759
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1133
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.14%
3個月國債孳息率
4.01%
10年-3個月國債孳息率
0.13%
更新：07/10/2025 16:15
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.46%
1個月
3.55%
3個月
3.62%
更新：08/10/2025 11:15
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
121,858.32
-1,447.69
-1.174%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,433.3400
-92.3800
-2.041%
Binance-幣安幣-BNB BNB 幣安幣
1,269.1300
-38.2700
-2.927%
更新：09/10/2025 10:40
