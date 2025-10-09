09/10/2025 09:38

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶114點子，報7.13

《經濟通通訊社9日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1102，較上個交易日跌47點子，創9月26日以來近兩周新低，較市場預測偏強逾380點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開114點子，報7.1300，上個交易日即期匯率收盤報7.1186。



中國國慶、中秋長假期間美元指數反彈明顯，這料對節後首日的人民幣中間價帶來調整壓力，但監管過濾單邊預期，因此整體偏穩格局有望延續。



市場人士指出，雖然美國政府停擺，關鍵經濟數據缺失，但相關就業數據仍顯示勞動力市場持續疲軟，這可能施壓美元表現。人民幣受制於偏強的美元表現，短期可能承壓，不過四季度有季節性結匯需求，且美聯儲進入降息周期，美元仍可能承壓，操作上可逢高結匯。(jq)