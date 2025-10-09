26,752.59
-76.87
(-0.29%)
26,804
+38
(+0.14%)
高水51
9,530.13
+6.26
(+0.07%)
6,471.34
-42.85
(-0.66%)
3,868.18億
3,933.97
+51.19
(+1.318%)
4,709.48
+68.79
(+1.482%)
13,725.56
+199.05
(+1.472%)
2,674.27
+42.28
(+1.61%)
121,881.9500
-1,424.0600
(-1.155%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0545
英鎊最佳客戶買入價
10.4208
日圓最佳客戶買入價
5.1032
恒生指數
26,752.59
-76.87
(-0.29%)
期指(夜)
高水51
26,804
+38
(+0.14%)
國企指數
9,530.13
+6.26
(+0.07%)
科技指數
6,471.34
-42.85
(-0.66%)
大市成交
3,868.18億
股票
3,593.58億
(92.901%)
窩輪
120.74億
(3.121%)
牛熊證
153.86億
(3.977%)
即時更新：09/10/2025 18:00
可賣空股票總成交
3,489.11億
主板賣空
456.40億
(13.081%)
更新：09/10/2025 16:59
上証指數
成交：12,168.89億
3,933.97
+51.19
(+1.318%)
滬深300
4,709.48
+68.79
(+1.482%)
深証成指
13,725.56
+199.05
(+1.472%)
MSCI中國A50
2,674.27
+42.28
(+1.61%)
比特幣
資料由Binance提供
121,881.9500
-1,424.0600
(-1.155%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0545
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4208
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1032
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
