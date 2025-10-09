09/10/2025 16:36

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌60點子，報7.1246

《經濟通通訊社9日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1246，較上個交易日4時30分收盤價跌60點子，全日在7.1242至7.1346之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升193點子，報7.1305。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1102，較上個交易日跌47點子，創9月26日以來近兩周新低，較市場預測偏強逾380點。



交易員稱，長假期間美元被動反彈，不過中間價維穩信號明確，監管層仍希望即期基本穩定，短期人民幣或難出方向。



招商銀行金融市場部最新觀點認為，近期美元的上漲主要來自於非美貨幣走弱，可關注美元階段性反彈機會，但美元後續自身的風險依然存在。(jq)