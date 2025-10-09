26,752.59
-76.87
(-0.29%)
26,766
-77
(-0.29%)
高水13
9,530.13
+6.26
(+0.07%)
6,471.34
-42.85
(-0.66%)
3,868.18億
3,933.97
+51.19
(+1.318%)
4,709.48
+68.79
(+1.482%)
13,725.56
+199.05
(+1.472%)
2,674.27
+42.28
(+1.61%)
121,250.0000
-2,056.0100
(-1.667%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0541
英鎊最佳客戶買入價
10.4041
日圓最佳客戶買入價
5.0956
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,752.59
-76.87
(-0.29%)
期指
高水13
26,766
-77
(-0.29%)
國企指數
9,530.13
+6.26
(+0.07%)
科技指數
6,471.34
-42.85
(-0.66%)
大市成交
3,868.18億
股票
3,593.58億
(92.901%)
窩輪
120.74億
(3.121%)
牛熊證
153.86億
(3.977%)
即時更新：09/10/2025 16:44
可賣空股票總成交
1,799.06億
主板賣空
229.06億
(12.732%)
半日數據，更新：09/10/2025 12:40
上証指數
成交：12,168.89億
3,933.97
+51.19
(+1.318%)
滬深300
4,709.48
+68.79
(+1.482%)
深証成指
13,725.56
+199.05
(+1.472%)
MSCI中國A50
2,674.27
+42.28
(+1.61%)
比特幣
資料由Binance提供
121,250.0000
-2,056.0100
(-1.667%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0541
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4041
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0956
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

蝕本賣樓才是頂級投資者
財智 樓市亮話

蝕本賣樓才是頂級投資者
名人健康|鄭秀文意外受傷傷勢曝光:神隱2星期需坐輪椅、撐柺杖...
醫學通識 健康解「迷」

名人健康|鄭秀文意外受傷傷勢曝光:神隱2星期需坐輪椅、撐柺杖...
巴黎時裝周2025:盤點BLACKPINK Lisa、Jis...
Fashion Feature

巴黎時裝周2025:盤點BLACKPINK Lisa、Jis...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00020 商湯－Ｗ00005 滙豐控股00011 恒生銀行00981 中芯國際01024 快手－Ｗ
股票
ETF
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
台灣-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.25%
公佈日期
08/10/2025 16:00
新西蘭-官方指標利率
公佈值(比前值)
2.50%( -0.50%)
公佈日期
08/10/2025 09:00
瑞士-失業率
公佈值
2.80%
公佈日期
06/10/2025 15:00
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.42%
1個月
3.52%
3個月
3.59%
更新：09/10/2025 11:15
評論
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處