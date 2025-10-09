09/10/2025 13:55

《行業數據》高德：國慶中秋8天長假為實體餐飲店帶去超1億客流

《經濟通通訊社9日專訊》高德掃街榜今日發布《2025國慶中秋長假出行消費報告》。《報告》指，高德數據顯示，10月1日當天，高德APP單日活躍用戶數(DAU)突破3.6億，創歷史新高。10月3日，上線23天的「高德掃街榜」用戶數突破4億。8天長假期間，高德為線下餐飲門店帶去超過1億的客流。



《報告》指，10月1日，高德煙火小店流量增長300%，高德本地生活餐飲行業訂單量同比增長150%。10月1日-7日，高德掃街榜「煙火城市榜」前10名依次是：麗江、樂山、大理、撫順、北海、柳州、南京、汕尾、漳州和桂林。這些城市上榜煙火小店的流量佔比最高，其中6個是公認的旅遊城市。



此外，10月1日，高德導航總里程數超90億公里，調用北斗近1萬億次定位，創下北斗規模化民用的新紀錄。(sl)