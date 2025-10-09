09/10/2025 09:23
【ＡＩ】AMD股價3日大漲43%，與OpenAI里程碑協議利好
《經濟通通訊社9日專訊》AMD與OpenAI達成里程碑協議後，股價持續上升。AMD周三（8日）收漲11.4%，股價史上首度收市突破230美元，近3日累計大漲43%，創2016年4月以來9年最大3日漲幅。
是次漲勢主要源自於，OpenAI本周一（6日）宣布與AMD達成合作，將部署合運算力6千兆瓦(GW)的AMD晶片。當天，AMD股價一度漲近38%，收漲近24%，為一年來最佳單日表現。
分析師普遍認為，這項協議將重塑AI晶片競爭格局。瑞穗分析師Jordan Klein表示，AMD的實際財務數據已不再重要，關鍵在於該公司能否快速擴大MI450晶片生產，為OpenAI實現6GW晶片的完整部署。(rc)
