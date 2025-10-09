26,807.90
-21.56
(-0.08%)
26,827
-16
(-0.06%)
高水19
9,567.08
+43.21
(+0.45%)
6,573.76
+59.57
(+0.91%)
1,536.79億
3,920.38
+37.60
(+0.968%)
4,713.62
+72.93
(+1.572%)
13,769.34
+242.83
(+1.795%)
2,678.92
+46.93
(+1.78%)
121,852.2100
-1,453.8000
(-1.179%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0759
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1133
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,807.90
-21.56
(-0.08%)
期指
高水19
26,827
-16
(-0.06%)
國企指數
9,567.08
+43.21
(+0.45%)
科技指數
6,573.76
+59.57
(+0.91%)
大市成交
1,536.79億
股票
1,365.15億
(88.832%)
窩輪
64.89億
(4.222%)
牛熊證
106.74億
(6.946%)
即時更新：09/10/2025 10:41
可賣空股票總成交
1,418.51億
主板賣空
295.33億
(20.820%)
更新：08/10/2025 16:59
上証指數
成交：6,263.67億
3,920.38
+37.60
(+0.968%)
滬深300
4,713.62
+72.93
(+1.572%)
深証成指
13,769.34
+242.83
(+1.795%)
MSCI中國A50
2,678.92
+46.93
(+1.78%)
比特幣
資料由Binance提供
121,852.2100
-1,453.8000
(-1.179%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0759
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1133
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

率先開箱 Clé de Peau Beauté 2025 節...
Beauty Feature

率先開箱 Clé de Peau Beauté 2025 節...
致癌陷阱 │ 醫生揭5大日用品暗藏健康危機，恐增患癌失智風險...
醫學通識 健康解「迷」

致癌陷阱 │ 醫生揭5大日用品暗藏健康危機，恐增患癌失智風險...
政經專訪

【專訪】洪灝：真牛市始於歷史新高，幣圈多魚目混珠，金價看…（粵語視頻．繁體字幕）#洪灝 #洪灝策略 #港股 #牛市 #比特幣 #以太坊 #黃金
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00020 商湯－Ｗ00011 恒生銀行09988 阿里巴巴－Ｗ00005 滙豐控股00981 中芯國際00700 騰訊控股
股票
ETF
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
121,852.21
-1,453.80
-1.179%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,432.9400
-92.7800
-2.050%
Binance-幣安幣-BNB BNB 幣安幣
1,270.7000
-36.7000
-2.807%
更新：09/10/2025 10:40
最佳銀行兌換
加元兌港元
電匯客戶買入
5.5916
電匯客戶賣出
5.5720
更新：09/10/2025 10:40:52
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,016.9500
+5.4500
+0.136%
XAG 白銀現貨
48.8159
+0.0528
+0.108%
更新：09/10/2025 10:40
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處