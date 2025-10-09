直播中 : hot talk 1點鐘 - 🛎️滙控私有化恒生 可帶來協同效應？☁️新股雲迹係咩來頭？💰高息ETF可留意呢隻…
直播中 : hot talk 1點鐘 - 🛎️滙控私有化恒生 可帶來協同效應？☁️新股雲迹係咩來頭？💰高息ETF可留意呢隻…
26,932.60
+103.14
(+0.38%)
26,974
+131
(+0.49%)
高水41
9,602.80
+78.93
(+0.83%)
6,565.80
+51.61
(+0.79%)
2,461.56億
3,933.60
+50.82
(+1.309%)
4,721.14
+80.45
(+1.734%)
13,771.90
+245.39
(+1.814%)
2,679.28
+47.29
(+1.80%)
121,968.3000
-1,337.7100
(-1.085%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0790
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1146
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,932.60
+103.14
(+0.38%)
期指
高水41
26,974
+131
(+0.49%)
國企指數
9,602.80
+78.93
(+0.83%)
科技指數
6,565.80
+51.61
(+0.79%)
大市成交
2,461.56億
股票
2,227.91億
(90.508%)
窩輪
97.45億
(3.959%)
牛熊證
136.21億
(5.533%)
即時更新：09/10/2025 13:39
可賣空股票總成交
1,799.06億
主板賣空
229.06億
(12.732%)
半日數據，更新：09/10/2025 12:40
上証指數
成交：9,263.81億
3,933.60
+50.82
(+1.309%)
滬深300
4,721.14
+80.45
(+1.734%)
深証成指
13,771.90
+245.39
(+1.814%)
MSCI中國A50
2,679.28
+47.29
(+1.80%)
比特幣
資料由Binance提供
121,968.3000
-1,337.7100
(-1.085%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0790
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1146
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

致癌陷阱 │ 醫生揭5大日用品暗藏健康危機，恐增患癌失智風險...
醫學通識 健康解「迷」

致癌陷阱 │ 醫生揭5大日用品暗藏健康危機，恐增患癌失智風險...
蛇年中秋節五類人要「躲月」？佳節增强運氣秘訣
職場 玄來更精彩

蛇年中秋節五類人要「躲月」？佳節增强運氣秘訣
易經看世界

【易經看世界】從艮卦看冷戰思維及中國閲兵：世局如何發展？

外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00020 商湯－Ｗ00005 滙豐控股00011 恒生銀行00981 中芯國際00700 騰訊控股
股票
ETF
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,040.8000
+29.3000
+0.730%
XAG 白銀現貨
49.1282
+0.3651
+0.749%
更新：09/10/2025 13:35
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處