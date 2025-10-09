09/10/2025 13:25

【ＡＩ】xAI 200億美元融資近尾聲，英偉達據報入股並供應晶片

《經濟通通訊社9日專訊》據彭博引述知情人士報道，馬斯克旗下人工智能初創公司xAI規模龐大的融資已接近完成。此輪融資包含股權與債務，總額有望達200億美元，高於市場早前預期，其中英偉達亦將作為股權投資者參與其中。



消息指，本輪融資的資金將透過一家特殊目的實體，專用於為xAI位於美國孟菲斯的Colossus 2超級數據中心，採購英偉達的GPU晶片。該交易結構獨特，將GPU本身作為債務抵押品，而非以公司資產作擔保。



在這種安排下，xAI將以5年期租賃方式使用該批晶片，華爾街投資者則可透過租金回報收回投資。此模式或為其他冀望降低債務風險的科技企業，提供一套可供參考的操作範例。



英偉達據報擬對交易的股權部分投資最多20億美元。此舉符合該公司利用其日漸增強的財務實力，以戰略投資加速客戶AI發展的策略。英偉達財務總監Colette Kress早前表示，公司的首要任務是運用現金資源，協助其他企業更快地應用AI技術。(rc)