09/10/2025 11:35

【美債動盪】關鍵經濟數據集中釋放，美債恐在美國政府停擺結束後迎來巨震

《經濟通通訊社9日專訊》美國債券市場陷入枯燥乏味狀態，投資者正在準備迎接美國政府停擺結束後，大量關鍵經濟數據集中釋放可能引發的劇烈行情。



自上周美國聯邦政府停擺以來，美國國債的預期波動性大幅下降，因為政府停擺在聯儲局今年剩餘兩次會議之前的這個關鍵時間，導致至關重要的官方就業數據與通脹報告延遲。數周之後聯儲局將舉行下一次會議，並將於本月29日作出利率決策。



分析指，停擺結束後，一旦數據潮湧來，規模達30萬億美元的美債市場將很容易陷入動盪。此外，有另一個變數是，政府停擺可能使數據採集變得更為複雜。



Brandywine Global Investment Management的投資組合經理Jack McIntyre表示，停擺時間越長，即便再延一周，也讓人不得不質疑10月份經濟數據，這會讓聯儲局和市場更難讀懂經濟基本面的健康狀況，可能會變得非常波動。(rc)