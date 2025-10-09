09/10/2025 11:36

【外圍經濟】日本券商紛紛上調日經指數年底目標位，看好高市早苗上台後刺激政策

《經濟通通訊社9日專訊》日本各大券商策略師紛紛上調日經225指數年底目標位，預期高市早苗當選自民黨總裁後，將推出大規模刺激措施，推動日本股市再創紀錄新高。



野村證券將日經指數年底目標位從44500點上調至49000點，東證指數年底目標位從3200點上調至3300點。野村預計「早苗經濟學」將創造一個經濟增速超過利率的環境，利好股市。



大和證券將日經指數年底目標位從44000點上調至49000點，並預計年內可能觸及50000點。



SMBC日興證券將日經指數年底目標位從45000點上調至47000點，預計下一代能源技術、網絡安全和國防是高市早苗領導下的主要受益行業。



此外，瑞士寶盛亦將日經指數年底目標位從46000點上調至50000點，認為日本是「一個有吸引力的已開發市場」，得益於人工智能熱潮以及中長期結構性改革，以及「早苗經濟學」推動的促增長路徑。(rc)