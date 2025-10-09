26,840.95
+11.49
(+0.04%)
26,866
+23
(+0.09%)
高水25
9,573.13
+49.26
(+0.52%)
6,555.43
+41.24
(+0.63%)
2,073.80億
3,931.07
+48.29
(+1.244%)
4,715.47
+74.78
(+1.611%)
13,763.88
+237.37
(+1.755%)
2,681.88
+49.89
(+1.90%)
122,021.9900
-1,284.0200
(-1.041%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0790
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1150
恒生指數
26,840.95
+11.49
(+0.04%)
期指
高水25
26,866
+23
(+0.09%)
國企指數
9,573.13
+49.26
(+0.52%)
科技指數
6,555.43
+41.24
(+0.63%)
大市成交
2,073.80億
股票
1,856.65億
(89.529%)
窩輪
88.46億
(4.266%)
牛熊證
128.70億
(6.206%)
即時更新：09/10/2025 12:07
可賣空股票總成交
1,418.51億
主板賣空
295.33億
(20.820%)
更新：08/10/2025 16:59
上証指數
成交：7,857.84億
3,931.07
+48.29
(+1.244%)
滬深300
4,715.47
+74.78
(+1.611%)
深証成指
13,763.88
+237.37
(+1.755%)
MSCI中國A50
2,681.88
+49.89
(+1.90%)
比特幣
資料由Binance提供
122,021.9900
-1,284.0200
(-1.041%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0790
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1150
新聞及評論 主頁
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
122,021.99
-1,284.02
-1.041%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,452.5000
-73.2200
-1.618%
Dogecoin-狗狗幣-DOGE DOGE 狗狗幣
0.2495
-0.0062
-2.421%
更新：09/10/2025 12:05
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
