10/10/2025 17:18

《外圍焦點》聖路易斯聯儲總裁發表講話，美國公布密大消費者信心指數

《經濟通通訊社10日專訊》市場密切關注企業即將展開的第三季度業績公布，美股昨日市況反覆，標指與納指雙雙創下盤中新高後，投資者在高位獲利回吐，拖累大市轉跌收市。道指收市跌243.36點或0.52%，報46358.42點；標普500指數跌18.61點或0.28%，報6735.11點；納指跌18.75點或0.08%，報23024.63點。港股方面，恒生指數收市報26290，跌462點或1.7%，成交3337億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:45pm，芝加哥聯儲總裁古爾斯比在一個社區銀行家研討會上致開幕詞並主持討論。11日凌晨1:00am，聖路易斯聯儲總裁穆薩萊姆就美國經濟和貨幣政策發表講話。



數據方面，今晚10:00pm，美國公布10月密歇根大學消費者信心指數，料由55.1降至54。(wa)