10/10/2025 09:56

【大國博弈】美國協助阿根廷極右總統米萊救市，財長貝森特稱「要將中國趕出阿根廷」

《經濟通通訊社10日專訊》美國財政部周四（9日）直接干預阿根廷匯市，助極右翼總統米萊穩住經濟陣腳，以確保他能在本月26日的中期選舉過關。美國財長貝森特更表示，「致力將中國趕出阿根廷」。



貝森特周四在社交平台X上發文稱，美國已與阿根廷央行敲定200億美元貨幣互換框架，並在即期市場直接買入阿根廷披索。他說：「美國財政部已做好準備，將立即採取一切必要的非常措施來穩定（阿根廷）市場。」



披索對美元反彈0.7%之際，阿根廷美元債券加速上漲，各品種孳息率全線上漲逾4美仙。根據彭博匯編的參考性定價數據，2035年到期的阿根廷主權債券上漲4.3美仙，每1美元面值超過60美仙，為兩周來最高。



*分析：白宮防左翼政黨重返阿國*



分析指，特朗普和貝森特正押注於一個在過去數十年間屢次違約、頻繁貶值的國家。此舉旨在助其政治盟友米萊在中期選舉中贏得勝利，並平息市場對其左翼對手可能重掌政權的擔憂。



貝森特在接受霍士新聞採訪時還表示，美國此舉根本不是救助，而是阿根廷披索被低估了。他稱，米萊是美國的「偉大盟友」，將於下周二（21日）訪問白宮，美方將「致力把中國趕出阿根廷」。(jf)