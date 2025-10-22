25,778.93
-248.62
(-0.96%)
25,780
-232
(-0.89%)
高水1
9,225.42
-77.24
(-0.83%)
5,920.66
-87.28
(-1.45%)
1,915.35億
3,913.76
-2.57
(-0.066%)
4,592.57
-15.30
(-0.332%)
12,996.61
-80.71
(-0.617%)
2,627.42
-6.17
(-0.23%)
107,732.7700
-564.8900
(-0.522%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0934
澳元最佳客戶買入價
5.0676
歐元最佳客戶買入價
9.0401
英鎊最佳客戶買入價
10.3764
日圓最佳客戶買入價
5.1309
恒生指數
25,778.93
-248.62
(-0.96%)
期指
高水1
25,780
-232
(-0.89%)
國企指數
9,225.42
-77.24
(-0.83%)
科技指數
5,920.66
-87.28
(-1.45%)
大市成交
1,915.35億
股票
1,679.92億
(87.708%)
窩輪
100.79億
(5.262%)
牛熊證
134.65億
(7.030%)
即時更新：22/10/2025 15:14
可賣空股票總成交
1,010.20億
主板賣空
173.57億
(17.181%)
半日數據，更新：22/10/2025 12:40
上証指數
成交：7,415.25億
3,913.76
-2.57
(-0.066%)
滬深300
4,592.57
-15.30
(-0.332%)
深証成指
12,996.61
-80.71
(-0.617%)
MSCI中國A50
2,627.42
-6.17
(-0.23%)
比特幣
資料由Binance提供
107,732.7700
-564.8900
(-0.522%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0934
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0676
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0401
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3764
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1309
XAU 黃金現貨
4,140.0500
+47.5300
+1.161%
XAG 白銀現貨
49.0014
+0.8062
+1.673%
更新：22/10/2025 15:10
最新重要數據
加拿大-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.40%
公佈日期
21/10/2025 20:30
香港-失業率
公佈值
3.90%
公佈日期
20/10/2025 16:30
中國-失業率
公佈值
5.20%
公佈日期
20/10/2025 10:00
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
3.98%
3個月國債孳息率
3.96%
10年-3個月國債孳息率
0.02%
更新：21/10/2025 16:15
