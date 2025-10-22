10/10/2025 10:43

【國際要聞】高市早苗組閣開局不利，公明黨或日內宣布退出聯合執政

《經濟通通訊社10日專訊》自民黨總裁高市早苗問鼎日本首位女揆的進程開局不利，其執政夥伴公明黨表達退意。高市將與周五（10日）下午與公明黨黨魁齊藤鐵夫會談，挽留該黨繼續聯合執政。



據共同社報道，齊藤要求查明自民黨收政治回扣事件的真相、加強對企業和團體政治捐款的監管等，並將根據高市的回應來判斷是否退出聯合執政。高市在周四（9日）晚就兩黨關係表示：「我們已經合作了26年，會努力儘快制定政策協議文件。」



分析指，儘管自民黨視「自公聯合執政是基本中的基本」，但黨內普遍抵制加強政治捐款監管，聯合執政磋商有最終破裂的可能。如果公明黨退出執政聯盟，自民黨單獨組閣，政權運作勢必變得艱難。



自民黨為此可能將選出新首相的臨時國會召集日，推遲至本月20日以後，給高市接班帶來變數。(jf)