10/10/2025 11:42

【美國議息】聯儲局理事巴爾警告通脹風險，籲減息審慎行事

《經濟通通訊社10日專訊》美國聯儲局內部對未來減息路徑的分歧日益加劇。聯儲局理事巴爾發表講話，呼籲在進一步放寬貨幣政策時應採取謹慎態度，他重點強調通脹所帶來的持續風險，儘管同時承認勞動市場存在潛在的脆弱性。



巴爾對通脹前景表達深切憂慮，尤其對關稅可能引發的通脹壓力持懷疑態度，並不完全信納關稅對通脹影響微乎其微的說法。他預測，作為聯儲局關鍵通脹指標的核心個人消費支出物價指數(PCE)，到今年底將升至3%以上。



他更指出，根據聯儲局官員的預測中位數，整體通脹率要到2027年底才能回落至2%的目標水平。巴爾警告，若預測成真，這將是自1993年結束的七年期以來，PCE通脹率持續高於2%的最長時期。(kk)