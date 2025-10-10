10/10/2025 15:04

【特朗普新政】諾獎得主克魯格曼：貝森特出手阿根廷是為打救「自己友」

《經濟通通訊社10日專訊》諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼周四（9日）抨擊美國財長貝森特，稱他向阿根廷提供200億美元援助計劃，是給「對沖基金自己友」(hedge fund buddies)的救命錢，而不是為了促進美國的戰略利益。



克魯格曼表示，特朗普政府「非常討厭以任何人道主義目的提供外國援助」，但似乎渴望「拯救阿根廷版的馬斯克」，他指的是阿根廷總統米萊。



克魯格曼說：「因此，為了節省數十億美元，數以百萬計的兒童必須死去，而納稅人卻要再花數十億美元來救助貝森特的對沖基金自己友。」



*或為保護對沖基金經理西特羅內*



克魯格曼說，此舉可能是為了保護億萬富翁對沖基金經理西特羅內(Rob Citrone)的利益。西特羅內是貝森特的長期合夥人，據克魯格曼稱，他在阿根廷資產上投入了大量資金。



克魯格曼援引了克萊因(Matthew Klein)的一份分析報告，指出「美國的經濟增長速度正在下降。納稅人的錢支撐著披索，使對沖基金能夠以過高的價格出售他們的阿根廷資產，此後披索將迅速再次下跌。」



克魯格曼還批評缺乏可行的經濟計劃，他說：「即使是200億美元的美國貸款，也不可能挽救米萊失敗的經濟戰略。」(jf)



