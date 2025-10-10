26,277.03
-475.56
(-1.78%)
26,307
-459
(-1.71%)
高水30
9,352.39
-177.74
(-1.87%)
6,256.81
-214.53
(-3.32%)
3,078.27億
3,897.03
-36.94
(-0.939%)
4,616.83
-92.65
(-1.967%)
13,355.42
-370.14
(-2.697%)
2,607.51
-66.76
(-2.50%)
121,086.2900
-576.1200
(-0.474%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0202
英鎊最佳客戶買入價
10.3580
日圓最佳客戶買入價
5.1060
恒生指數
26,277.03
-475.56
(-1.78%)
期指
高水30
26,307
-459
(-1.71%)
國企指數
9,352.39
-177.74
(-1.87%)
科技指數
6,256.81
-214.53
(-3.32%)
大市成交
3,078.27億
股票
2,827.35億
(91.849%)
窩輪
114.92億
(3.733%)
牛熊證
136.00億
(4.418%)
10/10/2025 15:46
可賣空股票總成交
1,535.11億
主板賣空
232.88億
(15.170%)
10/10/2025 12:40
上証指數
成交：11,321.27億
3,897.03
-36.94
(-0.939%)
滬深300
4,616.83
-92.65
(-1.967%)
深証成指
13,355.42
-370.14
(-2.697%)
MSCI中國A50
2,607.51
-66.76
(-2.50%)
比特幣
資料由Binance提供
121,086.2900
-576.1200
(-0.474%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0202
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3580
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1060
外匯黃金
JPY 美元/日圓
152.8290
-0.2030
-0.133%
AUD 澳元/美元
0.6553
-0.0007
-0.107%
CNY 美元/人民幣
7.1057
-0.0068
-0.096%
10/10/2025 15:46
最新重要數據
巴西-消費者物價指數(年率)
公佈值
5.17%
公佈日期
09/10/2025 20:00
台灣-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.25%
公佈日期
08/10/2025 16:00
新西蘭-官方指標利率
公佈值(比前值)
2.50%( -0.50%)
公佈日期
08/10/2025 09:00
最新
