10/10/2025 15:16

【外圍經濟】日本財相口頭警告匯率波動，外間料日圓跌至160將觸發政府干預

《經濟通通訊社10日專訊》日圓於周五（10日）觸及八個月低位，促使日本財務大臣加藤勝信對日圓波動發出口頭警告。外間料日圓逼近160關口，財務省將會入市干預。



日圓兌美元日內觸及153.27水平。本周至今，日圓兌美元已下跌3.6%，為年內最大周跌幅。加藤說：「我們目前看到市場出現單邊快速波動。政府將仔細評估市場上任何過度或無序的波動。」加藤的措辭加劇市場猜測，認為日本正逐步接近干預匯率。



日本央行前外匯主管竹內惇表示，日本當局可能容忍日圓溫和下跌，但如果日元大幅貶值至1美元兌160日圓，可能會進行干預。



2024年，日本曾在日圓匯率達到157.99、159.45、160.17及161.76時出手干預。自2022年以來，日本財務省已斥資約24.5萬億日圓（1600億美元）來支撐疲軟的日圓。(jf)