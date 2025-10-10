10/10/2025 08:23

2025年10月9日美股三大指數收跌，道指跌243.36點；美聯儲官員對減息路徑存分歧，OFAC制裁50多箇中港涉伊朗實體，中國11月8日起管制稀土生產設備出口。



事實要點：

▷ 道指收跌243.36點（0.52%），標普500跌18.61點（0.28%）

▷ OFAC制裁50多箇中港涉伊朗原油運輸實體及船隻

▷ 中國11月8日起管制稀土離心萃取設備等出口

▷ 美聯儲巴爾呼籲謹慎減息，威廉姆斯支持2025年內降息

2025年10月10日【要聞盤點】1、美股周四(9日)市況反覆，標普500指數與納斯達克指數早段雙雙創下盤中新高後，投資者在高位獲利回吐，拖累大市轉跌收市。道指收市跌243.36點，或0.52%，報46358.42點；標普500指數跌18.61點，或0.28%，報6735.11點；納指跌18.75點，或0.08%，報23024.63點。中國金龍指數跌177點。日經期貨截至上午7時52分升90點。2、美國聯儲局內部對未來減息路徑的分歧日益加劇。聯儲局理事巴爾發表講話，呼籲在進一步放寬貨幣政策時應採取謹慎態度，他重點強調通脹所帶來的持續風險，儘管同時承認勞動市場存在潛在的脆弱性。3、鑑於美國勞動力市場近期顯露疲態，紐約聯邦儲備銀行行長威廉姆斯表態支持在2025年內進一步減息。他強調，正密切關注經濟數據的走向，以判斷經濟是否如預期般運行。4、美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)周四宣布，制裁50多為伊朗原油和液化石油氣銷售及運輸提供便利的個人、實體與船隻。其中涉及中國內地和香港的名單。5、美國總統特朗普表示，他希望在即將與中國國家主席習近平的會晤中，討論大豆問題，並警告如果美中貿易關係未能改善，美國可能會暫停從中國進口商品。6、美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)宣布，針對特斯拉(US.TSLA)的全自動駕駛(FSD)系統，正式啟動新一輪安全調查。7、據路透引述知情人士消息報道，美國政府已批准向阿聯酋出口價值數十億美元的英偉達(US.NVDA)晶片。8、歐洲央行發布的9月貨幣政策會議紀要顯示，決策官員認為當前無需立即調整政策利率，並對未來利率路徑保持不作承諾的態度。儘管通脹前景普遍被視為良好，但由於經濟環境依然充滿高度不確定性，多數官員傾向採取謹慎的觀望策略。9、商務部與海關總署聯合公布，對用於稀土生產加工的離心萃取設備等相關設備及原輔料物項實施出口管制，該公告將於2025年11月8日起正式實施。10、迪拜金管局與香港金管局宣布，將於11月26日在阿拉伯聯合酋長國迪拜合辦第二屆聯合氣候金融會議。【焦點股】稀土板塊：中國稀土(00769)- 中美元首會晤前夕，中國宣布將加強稀土及關鍵材料出口管制措施美團(03690)、京東(09618)、理想汽車(02015)、比亞迪(01211)等- 國家發改委及市場監管總局發布公告，強調規範價格競爭，治理無序競爭，以推動行業高質量發展金力永磁(06680)- 預計第三季純利同比增長超過2倍地平線機器人(09660)- 地平線機器人先舊後新配股淨籌逾63億元擴海外業務及投資Robotaxi英諾賽科(2577)- 擬折讓近8%配股淨籌15.5億元擴充產能及償債蔚來(09866)- 回應智駕部門多位高管變動，表示為加強吸收通用人工智能最新技術，並高效實現智能駕駛體驗交付，近期主動調整智能駕駛部門組織架構舜宇光學科技(02382)- 公布以19.03億元人民幣轉讓附屬公司上海奧來全部股權予歌爾光學，換取歌爾光學新增註冊資本約5.3億元人民幣東風集團股份(00489)- 9月汽車銷量下降3.6%藥明康德(02359)- 累計出售藥明合聯(02268)股份，本年度投資淨收益近44億元人民幣金葉國際(08549)- 超購逾1.1萬倍成新「超購王」，一手分配率0.5%，暗盤升5倍摯達科技(02650)- 下限定價，超購5440倍，一手分配率0.04%，暗盤升1.8倍江西銅業(00358)- 主產品陰極銅及黃金市價累升較大，股票交易異常波動中國海洋石油(00883)- 控股股東中海油集團累計斥資3.3億元人民幣增持2210萬股，或將繼續增持山東黃金(01787)- 控股股東黃金集團累計斥資1.2億元人民幣增持365萬股【油金報價】紐約期油上漲0.11%，報每桶61.58美元布倫特期油下跌1.54%，報每桶65.23美元黃金現貨上漲0.33%，報每盎司3989.19美元紐約期金上漲0.84%，報每盎司4005.95美元