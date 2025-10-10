10/10/2025 11:41

渣打鄭子豐：「十五五」規劃政策憧憬，上調12個月恒指目標至高達30000點

《經濟通通訊社10日專訊》渣打北亞區投資總監鄭子豐表示，該行繼續超配中國，偏好離岸多於在岸股票。恒生指數突破該行之前預期的24000-26000點區間，目前進入整固階段。即將召開的四中全會有望為第十五個五年計劃的方向帶來啟示。政策支持加上「內捲」緩和，市場有望調高盈利增長預測，該行將恒指12個月基本情境目標區間調高至28000-30000點。



他指出，如果政策遜預期或通縮未改善，恒指或退守至26000-28000點區間，風險需留意美聯儲獨立性受質疑、美國政策不確定、中美關係等負面消息或加劇。



他提及，地緣政局未明朗，同時人工智能變革持續，該行超配黃金與環球股票。華府停擺風波未平息，不過聯儲局恢復減息，美國企業宣布一系列橫跨多年的人工智能投資計劃，市場對盈利預測仍過於保守，所以將美國股票看法升至「超配」。考慮到市場持倉擁擠，投資者宜候低分段吸納，均衡配置健康護理及科技股行業。



他續指，該行亦超配日本以外亞洲股票。自6月調高南韓股票看法以來韓股跑贏，估值已升至平均水平以上，目前將評級調低至「中性」。(bn)