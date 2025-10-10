10/10/2025 17:31

中銀香港完成個人客戶跨境徵信試點個案，涵蓋樓宇按揭、私人貸款及信用卡

《經濟通通訊社10日專訊》中銀香港(02388)宣布，成為首批實現個人跨境徵信試點的香港 銀行，成功使用已驗證的內地個人信用報告輔助審批樓宇按揭、私人貸款及信用卡。



在今次試行計劃中，中銀香港與指定本地認可信貸資料服務機構合作，運用深港跨境數據驗證平台，透過區塊鏈技術和數據代碼進行文件驗證，以核實客戶提交的內地個人信用報告。此計劃不但有助該行更清楚了解客戶的信貸狀況及背景資料，更可加強該行的信貸風險管理，加快信貸審批流程，提升跨境客戶及新來港人才的服務體驗。



中銀香港個人金融產品部副總經理劉寶萍表示，隨著內地及香港深度融合，徵信數據跨境流通可助銀行更快捷準確地進行信貸風險評估。該行積極與本地認可信貸資料服務機構合作，推進個人跨境徵信試點方案，現更成功運用已驗證的內地個人信用報告，完成按揭及私人貸款審批並貸出款項，可見跨境徵信服務能讓該行更全面掌握客戶的財務狀況，減少客戶所需提供的佐證文件資料，從而便利新來港人才在香港取得貸款。



中銀信用卡（國際）副總經理陳碧蓮表示，中銀信用卡很高興參與跨境徵信的試點工作，在可信、合規的情況下實現內地個人信貸資訊的南向傳遞，並完成首宗信用卡申請審批個案。正積極研究擴大跨境徵信報告的應用範圍，便利在港內地人士獲取信用卡服務，滿足其在香港的消費與支付需求，推動跨境金融產品創新與服務的融合。(bi)