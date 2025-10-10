10/10/2025 19:05

《再戰明天》英倫銀行委員發表講話，中國公布進出口數據

《經濟通通訊社10日專訊》英倫銀行委員發表講話，及中國公布進出口數據，料為下周一（13日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，世界金融領導人在國際貨幣基金組織-世界銀行年會期間齊聚（至18日）。下周一晚7:05pm，英倫銀行貨幣政策委員會委員格林發表講話。



數據方面，下周一中國公布9月出口，年率升幅料由4.4%擴大至6.6%；9月進口年率升幅料由1.3%擴大至1.9%；9月貿易收支料由1023.3億美元降至989.6億美元。



在本港，下周三（15日）公布業績的公司有:中國來騎哦(08039)等。



下周四（16日）公布業績的公司有:中國鐵塔(00788)、南粵控股(01058)、福耀玻璃(03606)等。

下周五（17日）公布業績的公司有:紫金礦業(02899)等。(wa)