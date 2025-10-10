10/10/2025 11:33
《港元利率》一個月拆息報連跌三日見三周低，報3.48厘
《經濟通通訊社10日專訊》拆息個別發展，而與樓按相關的一個月拆息報3.48435厘，跌3.601基點，連跌三日且見三周低位；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.58577厘，跌0.733基點。
隔夜息報3.54131厘，升12.214基點；一周拆息升3.917基點，報3.48548厘，兩周則升3.929基點，報3.5125厘。長息方面，六個月拆息跌0.211基點，報3.41321厘，一年期則跌0.233基點，報3.36821厘。
港元匯價今日在7.7827-7.7805之間上落，最新報7.7809。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.54131
|+12.214
|一周
|3.48548
|+3.917
|兩周
|3.5125
|+3.929
|一個月
|3.48435
|-3.601
|兩個月
|3.51464
|-1.143
|三個月
|3.58577
|-0.733
|六個月
|3.41321
|-0.211
|一年
|3.36821
|-0.233
