10/10/2025 11:33

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.54131 +12.214 一周 3.48548 +3.917 兩周 3.5125 +3.929 一個月 3.48435 -3.601 兩個月 3.51464 -1.143 三個月 3.58577 -0.733 六個月 3.41321 -0.211 一年 3.36821 -0.233

《經濟通通訊社10日專訊》拆息個別發展，而與樓按相關的一個月拆息報3.48435厘，跌3.601基點，連跌三日且見三周低位；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.58577厘，跌0.733基點。隔夜息報3.54131厘，升12.214基點；一周拆息升3.917基點，報3.48548厘，兩周則升3.929基點，報3.5125厘。長息方面，六個月拆息跌0.211基點，報3.41321厘，一年期則跌0.233基點，報3.36821厘。港元匯價今日在7.7827-7.7805之間上落，最新報7.7809。資料來源：香港銀行公會