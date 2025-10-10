10/10/2025 09:22
【聚焦人幣】人幣中間價升54點子，報7.1048，創逾三周新高
《經濟通通訊社10日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1048，較上個交易日升54點子，創9月17日以來逾三周新高，較市場預測偏強約280點，上個交易日報7.1102。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1048
|-54.00
|1歐元/人民幣
|8.2338
|-487.00
|100日圓/人民幣
|4.6534
|-114.00
|1港元/人民幣
|0.9130
|-8.10
|1英鎊/人民幣
|9.4731
|-746.00
|1澳元/人民幣
|4.6721
|-206.00
|1紐元/人民幣
|4.0950
|-295.00
|1新加坡/人民幣
|5.4809
|-163.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8333
|-554.00
|1加元/人民幣
|5.0805
|-262.00
|1人民幣/林吉特
|0.5925
|+8.20
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.3927
|-292.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4156
|+77.00
|1人民幣/韓元
|198.8200
|+33.00