25,858.83
+611.73
(+2.42%)
25,864
+639
(+2.53%)
高水5
9,232.67
+220.70
(+2.45%)
5,933.17
+172.79
(+3.00%)
2,391.61億
3,863.89
+24.13
(+0.628%)
4,538.22
+23.99
(+0.531%)
12,813.21
+124.27
(+0.979%)
2,575.18
+19.86
(+0.78%)
110,974.1800
+2,331.4100
(2.146%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.0561
歐元最佳客戶買入價
9.0763
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1632
20/10/2025 17:08
20/10/2025 12:40
資料由Binance提供
Highlight:
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
110,974.18
+2,331.41
+2.146%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,038.0400
+55.4600
+1.393%
Chainlink-預言機-LINK LINK 預言機
18.6700
+1.3800
+7.981%
20/10/2025 17:05
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.78%
1個月
3.58%
3個月
3.61%
20/10/2025 11:15
最新
人氣
