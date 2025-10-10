10/10/2025 09:36

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶23點子，報7.1269

《經濟通通訊社10日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1048，較上個交易日升54點子，創9月17日以來逾三周新高，較市場預測偏強約280點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開23點子，報7.1269，上個交易日即期匯率收盤報7.1246。



隔夜日圓和歐元再度承壓，美元繼續反彈至八月初高點，但人民幣無視美元繼續反彈走勢，凸顯監管仍有意保持人民幣基本穩定。



浙商證券宏觀團隊最新觀點認為，雖然美元指數未來可能趨於上行，但上半年美指下行的過程中人民幣兌美元升值幅度略顯不足，下半年人民幣匯率回歸中性可能繼續升值，人民幣和美指可能呈現雙牛格局。(jq)