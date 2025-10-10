10/10/2025 16:48

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升14點子，報7.1232

《經濟通通訊社10日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1232，較上個交易日4時30分收盤價升14點子，全日在7.1213至7.1288之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升104點子，報7.1273。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1048，較上個交易日升54點子，創9月17日以來逾三周新高，較市場預測偏強約280點。



交易員表示，中間價無視美元偏強走勢，凸顯監管維穩意圖，短期內即期料仍以穩為主。市場人士指出，大行持續買入美元/人民幣長端掉期，推動長端掉期升至逾三年新高，短期或仍有一定的反彈空間。



星展銀行認為，美元本周強勢反彈，臨近周末可能會出現獲利回吐；如果美國政府停擺延續至下周，可能會影響消費支出和情緒。(jq)