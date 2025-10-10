10/10/2025 09:35

【數據前瞻】機構：9月新增貸料大增至14.7萬億，社融增量擴至3.32萬億

《經濟通通訊社10日專訊》人民銀行即將公布9月新增信貸、社融等數據。《路透》綜合逾20家機構預測中值顯示，信貸動能延續弱修復態勢，預計9月新增人民幣貸款14720億元（人民幣．下同），較8月的5900億元大幅增加，但同比下滑逾7%。



同時，增量政府債融資對新增社融的支撐力度減弱，預計9月社會融資規模增量為33225億元，而8月為25700億元，環比增加約三成，同比（37635億元）則減少近12%。



中金公司指出，9月以來，票據利率持續上升，或反映信貸投放有所改善，預計新增信貸約1.6萬億元，與去年同期大體持平；由於新增政府債融資低於去年同期，預計9月新增社融為3.5萬億元左右，較去年同期下降，社融增速或進一步下行至8.7%左右。



*M2增速料降至8.5%*



《路透》預測中值並顯示，9月末廣義貨幣供應量(M2)同比增速為8.5%，8月為8.8%，上年同期則為6.8%。



花旗銀行預計，9月狹義貨幣供應量（M1）增速將保持在6%，M2增速將放緩至8.5%；M1回彈的基數效應可能迎來最後一波上揚，但居民部門可能會將更多活期存款轉投其他金融產品，從而限制M1增速的上行空間。(sl)