恒生指數
26,464.41
-288.18
(-1.08%)
期指
高水22
26,486
-280
(-1.05%)
國企指數
9,428.26
-101.87
(-1.07%)
科技指數
6,323.27
-148.07
(-2.29%)
大市成交
1,528.95億
股票
1,338.17億
(87.522%)
窩輪
76.26億
(4.988%)
牛熊證
114.52億
(7.490%)
即時更新：10/10/2025 11:10
可賣空股票總成交
3,489.11億
主板賣空
456.40億
(13.081%)
更新：09/10/2025 16:59
上証指數
成交：6,895.97億
3,915.75
-18.22
(-0.463%)
滬深300
4,655.73
-53.75
(-1.141%)
深証成指
13,503.13
-222.43
(-1.621%)
MSCI中國A50
2,632.47
-41.80
(-1.56%)
比特幣
資料由Binance提供
120,954.1500
-708.2600
(-0.582%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0206
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3730
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0984
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
美元匯率-最大跌幅
THB 美元/泰銖
32.7350
-0.0550
-0.168%
KRW 美元/南韓圜
1,419.7900
-1.7200
-0.121%
JPY 美元/日圓
152.8620
-0.1700
-0.111%
更新：10/10/2025 11:05
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,973.3800
-16.0000
-0.401%
XAG 白銀現貨
49.4363
+0.4299
+0.877%
更新：10/10/2025 11:05
