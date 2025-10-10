26,290.32
-462.27
(-1.73%)
26,322
+40
(+0.15%)
高水32
9,358.32
-171.81
(-1.80%)
6,259.75
-211.59
(-3.27%)
3,337.37億
3,897.03
-36.94
(-0.939%)
4,616.83
-92.65
(-1.967%)
13,355.42
-370.14
(-2.697%)
2,607.51
-66.76
(-2.50%)
121,516.0000
-146.4100
(-0.120%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0943
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0190
英鎊最佳客戶買入價
10.3530
日圓最佳客戶買入價
5.1069
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,290.32
-462.27
(-1.73%)
期指(夜)
高水32
26,322
+40
(+0.15%)
國企指數
9,358.32
-171.81
(-1.80%)
科技指數
6,259.75
-211.59
(-3.27%)
大市成交
3,337.37億
股票
3,083.97億
(92.407%)
窩輪
115.93億
(3.474%)
牛熊證
137.46億
(4.119%)
即時更新：10/10/2025 17:59
可賣空股票總成交
2,975.45億
主板賣空
453.81億
(15.252%)
更新：10/10/2025 16:59
上証指數
成交：11,321.27億
3,897.03
-36.94
(-0.939%)
滬深300
4,616.83
-92.65
(-1.967%)
深証成指
13,355.42
-370.14
(-2.697%)
MSCI中國A50
2,607.51
-66.76
(-2.50%)
比特幣
資料由Binance提供
121,516.0000
-146.4100
(-0.120%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0943
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0190
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3530
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1069
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

09
九月
九龍啟德雙子匯 ｜進擊的巨人展FINAL香港首展！巨人大戰劇場+八大展區+珍貴手稿＋限定商品 九龍啟德雙子匯 ｜進擊的巨人展FINAL香港首展！巨人大戰劇場+八大展區+珍貴手稿＋限定商品
展覽 文化藝術
九龍啟德雙子匯 ｜進擊的巨人展FINAL香港首展！巨人大戰劇場+八大展區+珍貴手稿＋限定商品
推介度：
09/09/2025 - 26/10/2025
19
六月
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界 尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
文化藝術 音樂會
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
推介度：
19/06/2026 - 20/06/2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00011 恒生銀行09988 阿里巴巴－Ｗ00005 滙豐控股00020 商湯－Ｗ00981 中芯國際01024 快手－Ｗ
股票
ETF
Highlight:
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
評論
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處