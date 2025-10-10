10/10/2025 18:46

《股海恒言－葉澤恒》黃金需求增長持續，料有利內地金礦板塊表現

《股海恒言》內地消費者熱衷購買黃金，支持金價表現，同時有利內地金礦企業的前景，加上內地企業在勘探金礦方面有不少成果，為勘探開發帶來突破，預料有利內地金礦業發展。此外，海外央行持續增持黃金作儲備，亦帶動金價的表現。因此，內地金礦業板塊可看好。



*內地消費者對黃金需求持續增長及年輕化*



據中國國家統計局的公布，今年上半年內地金銀珠寶的零售金額達到1948億元（人民幣．下同），按年升11%，是有紀錄以來零售金額最高的上半年。至於金飾消費方面，單是今年首季已經達到840億元，按季增長29%。中國珠寶玉石首飾行業協會及中國黃金協會表示，內地去年黃金珠寶市場規模達到5688億元。世界黃金協會早前發表的《2025年中國金飾消費趨勢洞察》報告指出，協會於2024年下半年訪問了大約3000名內地女性消費者，值得留意的是內地18至24歲年齡組別中，有62%消費者擁有金飾，較2019年只有37%受訪者表示擁有金飾有明顯上升，該年齡層成為內地黃金消費新動力。此外，83%曾經購買金飾的受訪者中，有高達75%表示將考慮在未來一年內再購買金飾。資料研究機構弗若斯特沙利文估計，內地黃金珠寶市場規模到2029年將達到8185億元，期內年複合增長率達7.6%。由此可見，內地對黃金的需求持續增長，有利金價及內地金礦板塊表現。



*內地或再增世界級金礦*



內地金礦商近年積極發掘新金礦以增加產量。內地媒體新浪財經引述海外金礦生產商mining.com的研究指出，內地近年發現一個位於中國海域的金礦，據估計是近20年以來的單一最大金礦，有關海域的金礦資源量達到562.37噸，平均品位4.20克/噸，其中儲量212.21噸，平均品位4.42克/噸。另外，中國地質調查局於上月內地舉行的國新辦「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會上透露，遼寧省大東溝金礦初步評審金資源量近1500噸，有望成為內地世界級的金礦之一，有利金礦估值上升，從而推動內地金礦板塊的表現。



*央行持續增持黃金及美息回落，利好金價表現*



據世界黃金協會的統計，全球央行於今年上半年合共購買了415噸黃金作外匯儲備。中國人民銀行最新公布的外匯儲備顯示，今年9月增持了4萬盎司黃金，令黃金儲備升至7406萬盎司，是連續第11個月增持黃金。另外，據Market Index的統計，由1995年至2020年，美國聯儲局開始減息後的3個月、半年及一年內，金價平均上升2.3%、8.8%及7.7%。在多國央行持續增持黃金作外匯儲備，以及聯儲局開始進一步下調利率下，將有利金價的表現，亦會有利金礦商的營運。因此，可以看好內地金礦業前景。



