10/10/2025 17:43

【ＡＩ】英國前首相辛偉誠出任微軟及Anthropic高級顧問

《經濟通通訊社10日專訊》英國商業任命諮詢委員會(ACOBA)發布聲明，英國前首相辛偉誠已獲聘為微軟，以及人工智能公司Anthropic的高級顧問。



聲明指，根據僱主提供的擔保，辛偉誠將被適當隔離和排除在任何遊說活動之外，包括與英國政府的互動。此外，辛偉誠將把自己的薪酬捐贈給名為Richmond Project的慈善機構。



據《金融時報》報道，辛偉誠同時受聘於兩家在人工智能領域存在競爭關係的公司，意味著他將為彼此競爭的企業提供諮詢服務。微軟正開發自主的人工智能工具，同時也是Anthropic主要競爭對手OpenAI的關鍵投資者。(rc)