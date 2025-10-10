10/10/2025 11:50

【風雲人物】全球首富為何仍繼續工作，馬斯克表示動力源自一套喜劇科幻小說

《經濟通通訊社10日專訊》馬斯克最近成為首名個人財富達到5000億美元的超級富豪。在作客Tesla Beat播客時，馬斯克被問到為甚麼擁有這麼多財富還在繼續工作，他表示其動力來自年輕時閱讀的一套喜劇科幻小說……



馬斯克表示，他的動力源於他十幾歲時遇到的存在危機，當時他無法在宗教典籍或哲學著作中找到令人信服的答案，說明生命的意義是甚麼。「然後我讀了《銀河便車指南》，基本上作者亞當斯的意思是，我們真的不知道該問甚麼正確的問題。」



對馬斯克來說，閱讀這套書最大的收穫是理解到「人類需要先確定該問甚麼問題？」而「宇宙就是答案」。他得出的結論是，人類要探索地球以外的生命，為此需要向地球之外擴張。



他稱：「我們越能擴大意識的範圍和規模，我們就越能理解該問些甚麼問題，並從宇宙找尋答案。」(rc)