26,290.32
-462.27
(-1.73%)
26,271
-11
(-0.04%)
低水19
9,358.32
-171.81
(-1.80%)
6,259.75
-211.59
(-3.27%)
3,337.37億
3,897.03
-36.94
(-0.939%)
4,616.83
-92.65
(-1.967%)
13,355.42
-370.14
(-2.697%)
2,607.51
-66.76
(-2.50%)
121,399.9900
-262.4200
(-0.216%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0943
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0247
英鎊最佳客戶買入價
10.3678
日圓最佳客戶買入價
5.1069
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處