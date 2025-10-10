10/10/2025 17:43

【外圍經濟】在日外國人升至逾395萬人，創新高

《經濟通通訊社10日專訊》日本出入國在留管理廳周五（10日）公布的資料顯示，截至6月底，在日外國人達395.6619萬人，較2024年底增加約18.7萬人，創歷史新高，增幅為5%。



在留資格人數最多的是「永住者」，達93.209萬人，較2024年底增加1.5%。其次為從事口譯等工作的「技術．人文知識．國際業務」，為45.8109萬人，增加9.4%，「技能實習」為44.9432萬人，減少1.6%。特定技能以33.6196萬人位居第五。



從國籍和地區來看，人數最多的依次為中國、越南、韓國，三國合計約佔總數的一半。在排名前十的國家和地區中，與去年底相比，緬甸增加19.2%，尼泊爾增加17.2%。



截至7月1日，非法滯留人數為7.1229萬人，較半年前減少4.9%。其中越南籍最多，達1.307萬人，之後為泰國1.0924萬人、韓國1.0286萬人。(rc)