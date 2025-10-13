13/10/2025 12:09

《真知灼見－溫灼培》英鎊跌是危還是機？

《真知灼見》受龐大債務困擾，市場對吸納英國長期國債產生了戒心，導致英國30年期國債孳息率在今年9月3日一度飆升至5.752%，創下自1998年以來的最高水平。在過去的27年裏，英國經歷了多項重大事件，包括2008年的金融海嘯、2016年的脫歐公投以及2020年的疫情等。每一次事件都對英國經濟造成重大衝擊，但英國30年債息卻從未如今天高漲。從這角度看，英國目前面臨的債務問題確實嚴峻，也解釋了英鎊受壓原因。



明白這一切後，就能理解市場為何對英國11月26日公布的財政預算案寄予厚望。由於工黨在去年大選中曾承諾不會增加工人階層的稅務負擔，所以英國財相李韻晴對增加入息稅或消費稅一直持謹慎態度。然而，這兩項稅的稅基龐大，只需輕微調升，就能避免大幅增加其他稅項。因此，市場關注李韻晴在下月預算案中的決策：是選擇堅守大選承諾，還是優先化解債務問題。如果英國的債務問題得以解決，壓在英鎊身上的負面因素將有望迎刃而解，屆時英鎊將有望反彈。



*值得留意英國在貿易的結構改變*



英國脫歐後，儘管努力與其他國家達成貿易協議，但一直遭遇冷待。然而，自特朗普推出對等關稅以來，各國為了擴大貿易範圍以緩解美國的關稅壓力，英國先後與美國、印度和日本等多國達成貿易協議，其中更獲准以10%的最低關稅門檻將貨物輸往美國。此外，英國也與歐盟重新建立了更緊密的貿易關係。基於這一貿易結構的改變，筆者對英鎊的長遠前景持樂觀態度，預計英鎊中長線有望重返脫歐前的11港元水平（即約1.43美元）。因此，藉此英鎊回落的機會，可考慮在1.32美元的水平逐步進行吸納。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。