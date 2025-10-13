25,374.00
-916.32
(-3.49%)
25,399
-883
(-3.36%)
高水25
9,032.58
-325.74
(-3.48%)
5,975.43
-284.32
(-4.54%)
2,818.21億
3,846.25
-50.78
(-1.303%)
4,535.76
-81.07
(-1.756%)
13,013.34
-342.08
(-2.561%)
2,549.53
-57.98
(-2.22%)
114,540.9100
-417.9000
(-0.364%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0933
澳元最佳客戶買入價
5.0805
歐元最佳客戶買入價
9.0568
英鎊最佳客戶買入價
10.4047
日圓最佳客戶買入價
5.1300
推廣【助眠救星】維柏健[快睡寶]限時2件75折
恒生指數
25,374.00
-916.32
(-3.49%)
期指
高水25
25,399
-883
(-3.36%)
國企指數
9,032.58
-325.74
(-3.48%)
科技指數
5,975.43
-284.32
(-4.54%)
大市成交
2,818.21億
股票
2,553.57億
(90.610%)
窩輪
104.81億
(3.719%)
牛熊證
159.83億
(5.671%)
即時更新：13/10/2025 12:55
可賣空股票總成交
2,487.48億
主板賣空
362.35億
(14.567%)
半日數據，更新：13/10/2025 12:40
上証指數
成交：7,270.58億
3,846.25
-50.78
(-1.303%)
滬深300
4,535.76
-81.07
(-1.756%)
深証成指
13,013.34
-342.08
(-2.561%)
MSCI中國A50
2,549.53
-57.98
(-2.22%)
比特幣
資料由Binance提供
114,540.9100
-417.9000
(-0.364%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0933
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0805
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0568
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4047
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1300
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

Vintage愛好者必去的倫敦肯頓市集！藏身於雜亂市集內的3...
Fashion The Dapper Style

Vintage愛好者必去的倫敦肯頓市集！藏身於雜亂市集內的3...
政經專訪

【專訪】洪灝：真牛市始於歷史新高，幣圈多魚目混珠，金價看…（粵語視頻．繁體字幕）#洪灝 #洪灝策略 #港股 #牛市 #比特幣 #以太坊 #黃金
中醫針灸千年智慧:經絡系統如人體天然生物互聯網，如何助大腦提...
中醫養生 美女中醫

中醫針灸千年智慧:經絡系統如人體天然生物互聯網，如何助大腦提...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00005 滙豐控股00981 中芯國際00388 香港交易所01024 快手－Ｗ
股票
ETF
Highlight:
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,056.2500
+21.3800
+0.530%
XAG 白銀現貨
51.5382
+1.1912
+2.366%
更新：13/10/2025 12:50
最佳銀行兌換
加元兌港元
電匯客戶買入
5.5690
電匯客戶賣出
5.5577
更新：13/10/2025 12:50:29
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處