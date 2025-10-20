13/10/2025 15:59

【關稅戰】新加坡銀行：中美關係非急劇惡化，整體風險環境積極向好

《經濟通通訊社13日專訊》新加坡銀行發表研究報告，新加坡銀行首席投資策略師李依萊指出，對於美國總統特朗普宣布將對中國貨品加徵100%關稅，該行對未來情境評估更傾向於相信中美關係或僅限於互相恫嚇式的溫和升級，而非急劇惡化。



他稱，於長期，基於聯儲局及全球央行在非衰退環境下持續降息，整體風險環境仍積極向好。不過若中美不確定性進一步升溫，投資組合應多元化配置與具抗風險能力。該行繼續看好具防禦性的消費必需品和公用事業股。科技板塊雖出現調整，但AI長期結構性主題依然穩固。



他亦預計，與稀土和關鍵金屬相關的非中國企業將會受惠，而美國關鍵軟件企業和依賴稀土進口的非中國工業企業則可能面臨負面衝擊。美元雖有望在短期內走強，但認為長期下行趨勢仍未改變；受上述憂慮帶動，黃金料續走強。(rh)