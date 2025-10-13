13/10/2025 17:45

《外圍焦點》英倫銀行委員發表講話，費城聯儲總裁發表演講

《經濟通通訊社13日專訊》美國總統特朗普再度作出關稅威脅，稱或將大幅提高關稅以反制中國的稀土出口管制，並暗示原定的「習特會」可能取消。與此同時，美國政府停擺進入第十天，並首度宣布大規模裁員，進一步打擊市場信心。美股三大指數上周五（10日）全線收跌。道指跌878.82點或1.9%，報45479.6點；標普500指數跌182.59點或2.71%，報6552.52點；納指跌820.2點或3.56%，報22204.43點。港股方面，恒生指數收市報25889，跌400點或1.5%，成交4904億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:05pm，英倫銀行貨幣政策委員會委員格林發表講話。11:00pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫在歐洲議會經濟和貨幣事務委員會聽證會做介紹性陳述。14日凌晨12:55am，美國費城聯儲總裁保爾森發表演講。(wa)

